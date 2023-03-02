Россия следит за информацией о возможных поставках Сербии боеприпасов на Украину – МИД РФ

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Москва внимательно следит за информацией о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов на Украину, однако для проявления той или иной реакции по данной проблеме требуются факты, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Внимательно следим за данным сюжетом, обратили внимание на состоявшуюся на днях дискуссию вокруг этой тематики в Народной скупщине (парламенте. – Прим. ред.) Сербии. Поступающая информация, разумеется, вызывает у нас самую глубокую озабоченность", – заявила она.

По словам Захаровой, данный вопрос является слишком серьезным с точки зрения отношений между Москвой и Белградом, чтобы Россия уже сейчас отреагировала на него тем или иным образом.

"Необходимо опираться на факты", – подчеркнула дипломат.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Канада закупает в Сербии ракеты, которые затем переправляет на Украину через Турцию и Словакию. Утверждалось, что ВСУ используют их для обстрелов Донбасса.



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