Вучич заявил, что представители Запада признались в участии в конфликте на Украине

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Президент Сербии Александр Вучич заявил о давлении со стороны политических представителей западных стран, а также о том, что они признались сербскому лидеру, что участвуют в конфликте на Украине. Об этом Вучич сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, общение с представителями Запада в связи с эскалацией конфликта на Украине стало более жестким и требовательным. Особенно это касается ситуации с Косово.

"Мне сказали: "У нас идет война в Европе, мы участвуем, хоть мы и не говорим этого", – поделился Вучич.

Также президент Сербии рассказал, как представители Запада пригрозили, что Белград может потерять многое, если не будет "вести себя как надо".

Ранее Александр Вучич заявил, что власти страны готовы обсуждать реализацию плана Евросоюза касательно Косово, кроме признания независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в ООН.

Сербский лидер поделился, что не смог достичь договоренности с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти по "франко-германскому" предложению.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ осознает, какое давление Запад оказывает на Сербию, в связи с чем очень ценит позицию сербских властей.

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