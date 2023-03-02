РФ попросила Сербию прояснить позицию по поставкам оружия Украине

Фото: АР/Vadim Ghirda

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона запросила у Сербии позицию по поставкам боеприпасов Украине, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Москва глубоко озабочена сообщениями о возможной передаче Киеву сербских вооружений и что в России следят за развитием ситуации.

Вместе с тем РФ рассчитывает на четкое заявление – не через СМИ или какие-либо утечки.

"Должны быть явлены факты, тогда будут сделаны соответствующие выводы, потому что это действительно чрезвычайно важная тема для двусторонних отношений", – подчеркнула Захарова.

В феврале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Запада оказывают на Сербию "беспрецедентное давление". Представитель Кремля отметил, что Россия очень ценит позицию сербских властей.



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