Сербия осталась без западных союзников из-за отказа ввести санкции против РФ – Вучич

Фото: TACC/Wolfgang Kumm/dpa/picture-alliance

Придерживающаяся военного нейтралитета Сербия осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Речь идет о том, что Сербия теперь окружена государствами Североатлантического альянса. Вучич подчеркнул, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.

"Когда у нас были самые большие потери и войны, у нас были союзники. Сейчас на нас никто не смотрел бы как на союзника из-за вооруженного конфликта на Украине и того факта, что Сербия, руководствуясь своей ответственной и честной позицией, не ввела санкции в отношении РФ", – поделился сербский президент.

Между тем Вучич также подчеркнул, что Сербия не намерена вступать в НАТО. Вена планирует и в дальнейшем придерживаться позиции военно-политического нейтралитета.

Он отметил, что сербские власти работают лишь над строительством армии, в отличие от тех, кто занимался ее разрушением.

Новости часа: Сербия оказалась под ударом Запада из-за конфликта на Украине – Вучич

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