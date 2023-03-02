Свыше трех тысяч украинских солдат прошли военную подготовку в Германии

Фото: AP Photo/Gregor Fischer

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал, что более трех тысяч украинских военнослужащих прошли военную подготовку в Германии. Об этом немецкий политик сообщил, когда зачитывал заявление кабмина под названием "Год рубежа новых времен – укрепление безопасности Германии и союзов, поддержка Украины".

"Бундесвер с начала конфликта обучил в общей сложности свыше трех тысяч солдат Украины. Для одной тысячи обучение в Германии предстоит в ближайшее время", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Шольц заявил, что поставки оружия Украине не затягивают конфликт, а способствуют его скорейшему разрешению.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

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