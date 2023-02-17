Шольц не согласился, что поставки оружия Украине продлевают конфликт

Фото: AP/ТАСС/Michael Probst

В Германии заявили, что поставки оружия Украине не затягивают конфликт, а способствуют его скорейшему разрешению. Свое мнение выразил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Правильно обратное", – передает ТАСС его слова.

Шольц заявил, что боевые действия завершатся, когда РФ поймет, что не сможет достигнуть своих целей.

Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией и Германией поставят Украине около 100 танков Leopard 1. Сейчас бронированные машины находятся в запасе оборонной промышленности ФРГ. Вместе с тем к танкам доставят запасные детали и боеприпасы.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Германии потребовали от Шольца переговоров по Украине

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