Шольц назвал неразумным применение поставляемого Киеву оружия для атак на РФ

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что было бы неразумно, если бы Украина начала использовать поставляемое ей оружие для атак на Россию. Его слова приводит ZDF.

"Было бы не очень разумно, если бы сейчас тот, кто использует оружие, которое мы поставляем, например, совершил бы нападение на российскую территорию", – отметил немецкий политик.

Канцлер Германии подчеркнул, что никто не станет нападать на российскую территорию. Однако он добавил, что страны Запада будут и дальше помогать Киеву.

Ранее сообщалось, что Нидерланды совместно с Данией и Германией поставят Украине около 100 танков Leopard 1. Сейчас бронированные машины находятся в запасе оборонной промышленности ФРГ. Вместе с тем к танкам доставят запасные детали и боеприпасы.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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