11:31Политика
Немцы попросили Шольца изменить политику по Украине из-за слов Путина
Фото: depositphoto/selensergen
Немецкие пользователи занялись активным обсуждением слов Владимира Путина о том, что российская сторона ответит за угрозы западных стран, которые передают танки Украине. Свои комментарии они оставили в издании Die Welt.
До этого российский лидер на концерте в честь 80-летия победы в Сталинградской битве отметил, что РФ вновь угрожают немецкими танками Leopard. После этого пользователи попросили канцлера ФРГ Олафа Шольца пересмотреть планы по военной поддержке Украины.
По словам одного из комментаторов, Германия и НАТО не подвергаются нападениям, поэтому немецкие танки не должны быть использованы в этом противостоянии.
"В наших интересах как можно скорее вернуться к нормальным отношениям с Россией", – поделился другой пользователь.
Некоторые комментаторы предложили послать в Украину дипломатов, а НАТО рекомендовали прекратить расширяться на Восток.
25 января немецкие власти заявили, что передадут Киеву танки Leopard и предоставят другим странам разрешение на их реэкспорт. По словам представителя германского правительства Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине будет поставлена рота в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.
После этого в СМИ сообщалось, что танки Leopard 1 могут стать причиной новых трудностей украинских вооруженных сил, так как орудие техники значительно устарело. По мнению экспертов, старая нарезная пушка танка имеет низкие характеристики и может использовать только 105-миллиметровые снаряды.
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