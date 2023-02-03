Карьере Шольца придет конец из-за решения поставить танки Киеву – экс-советник Пентагона

Фото: AP/ТАСС/Markus Schreiber

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предрек конец политической карьере канцлера Германии Олафа Шольца из-за решения поставить танки Украине. Об этом Макгрегор заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, Европа жила мирно, когда Берлин и Москва сотрудничали и вели друг с другом бизнес. Макгрегор считает, что Первая и Вторая мировые войны, которые привели к столкновению России и Германии, побудили Берлин к созданию неких механизмов, призванных предотвратить дальнейшие подобные конфликты с Москвой.

Также экс-советник Пентагона поделился, что не может представить, чтобы предыдущие канцлеры Гельмут Коль или Гельмут Шмидт призывали бы отправлять вооружение "коррумпированному гангстерскому режиму" в Киеве.

Решение о передаче танков Украине правительство Германии приняло 25 января. Кроме того, власти ФРГ дали другим государствам разрешения на реэкспорт этих танков. По словам представителя германского кабмина Штеффена Хебештрайта, на первом этапе Украине передадут 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.

Позже в Минобороны ФРГ заявили, что поставка танков Leopard на Украину может произойти в марте.

По информации СМИ, поставить на Украину танки Leopard в общей сложности решились двенадцать стран. Так, например, Польша и Финляндия уже сообщили о своей готовности передать танки. Осуществить поставку вооружений также намерены Дания, Испания и Нидерланды.

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