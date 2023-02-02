02 февраля, 23:06Политика
Шольц заявил о взвешенных решениях при поставке вооружения Украине
Фото: Photo/Markus Schreiber
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о взвешенных решениях при поставке вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.
"Все наши шаги мы аккуратно взвешивали... размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию... предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО", – сказал Шольц.
По словам канцлера Германии, все несут ответственность за то, чтобы не произошло эскалации. Шольц также отметил, что в вопросе предоставления вооружения Киеву Германия действует сообща, особенно с США.
Решения по отправке эффективного оружия, артиллерии, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танков и боевых танков принимались также сообща, отметил Шольц.
"Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так", – пояснил канцлер.
Спикер также отметил, что в вопросе предоставления вооружения необходимо думать о том, чтобы не зайти слишком далеко.
По вопросу предоставления истребителей Германия будет придерживаться того же курса и планирует действовать, согласовывая решения с союзниками. Кроме того, Германия будет избегать эскалации, заявил Шольц.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16.
Также президент США заявил о намерении посетить Польшу, однако пока он не смог предположить, когда может состояться этот визит.
В Германии исключили поставки истребителей Украине
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