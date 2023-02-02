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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о взвешенных решениях при поставке вооружения Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все наши шаги мы аккуратно взвешивали... размышляли о том, чтобы предотвратить эскалацию... предотвратить, чтобы война не превратилась в войну между Россией и НАТО", – сказал Шольц.

По словам канцлера Германии, все несут ответственность за то, чтобы не произошло эскалации. Шольц также отметил, что в вопросе предоставления вооружения Киеву Германия действует сообща, особенно с США.

Решения по отправке эффективного оружия, артиллерии, БМП, ПВО, системы IRIS-T, Patriot, танков и боевых танков принимались также сообща, отметил Шольц.

"Эти шаги мы не делали в одиночку. И я четко говорю, что это и останется так", – пояснил канцлер.

Спикер также отметил, что в вопросе предоставления вооружения необходимо думать о том, чтобы не зайти слишком далеко.

По вопросу предоставления истребителей Германия будет придерживаться того же курса и планирует действовать, согласовывая решения с союзниками. Кроме того, Германия будет избегать эскалации, заявил Шольц.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что США не станут поставлять Украине истребители F-16.

Также президент США заявил о намерении посетить Польшу, однако пока он не смог предположить, когда может состояться этот визит.



В Германии исключили поставки истребителей Украине

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