В Мюнхене задержали гражданина ФРГ по подозрению в контактах со спецслужбами РФ

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В аэропорту Мюнхена задержали гражданина Германии, подозреваемого в госизмене и контактах с российскими спецслужбами, сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

По данным ведомства, задержанный Артур Е. был сообщником арестованного в декабре 2022 года по аналогичному подозрению сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л.

Обвинение считает, что Карстен Л. предоставил секретные данные, а Артур Е. доставил их в Россию и передал там спецслужбам.

Ранее Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии Карстена Л. по подозрению в сотрудничестве с РФ.

По данным СМИ, по характеру своей должности сотрудник ведомства имел доступ к результатам прослушки немецких и дружественных спецслужб. Местные СМИ также отмечали, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников разведслужбы. При этом о других задержаниях не сообщалось.

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