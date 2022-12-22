22 декабря, 20:59Происшествия
В ФРГ задержали сотрудника разведслужбы по подозрению в сотрудничестве с РФ
Фото: depositphotos/doomu
Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии по подозрению в сотрудничестве с РФ, передает ТАСС.
"В 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности", – уточнили в ведомстве.
Местные СМИ отмечают, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников разведслужбы. При этом о других задержаниях не сообщается. Подробности инцидента также не уточняются.
Ранее в декабре СМИ сообщили о задержании в Вене гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. В венской прокуратуре данную информацию опровергли.
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