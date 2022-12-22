В ФРГ задержали сотрудника разведслужбы по подозрению в сотрудничестве с РФ

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Генеральная прокуратура ФРГ в Карлсруэ сообщила о задержании сотрудника Федеральной разведывательной службы Германии по подозрению в сотрудничестве с РФ, передает ТАСС.

"В 2022 году он переслал российской спецслужбе информацию, полученную в рамках своей профессиональной деятельности", – уточнили в ведомстве.

Местные СМИ отмечают, что под подозрением находятся еще несколько сотрудников разведслужбы. При этом о других задержаниях не сообщается. Подробности инцидента также не уточняются.

Ранее в декабре СМИ сообщили о задержании в Вене гражданина Греции по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации. В венской прокуратуре данную информацию опровергли.

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