Гражданина Греции задержали в Вене по подозрению в шпионаже в пользу РФ – СМИ

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В Вене задержали гражданина Греции, подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает газета Kronen Zeitung.

Речь идет о 39-летнем сыне дипломата. По данным издания, российские власти якобы платили ему миллионы, в том числе во время конфликта на Украине, за конфиденциальную информацию.

К задержанию подозреваемого привлекли спецназ. Уточняется, что мужчине может грозить до пяти лет заключения.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали в Курске гражданина Украины, который вел шпионскую деятельность против РФ в пользу украинской военной разведки.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж", по которой ему грозит наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. ФСБ продолжает следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

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