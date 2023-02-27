Экс-советник Пентагона заявил о гибели 2 500 польских наемников из ВСУ

Фото: AP/TASS/Kirsty Wigglesworth

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине сражаются против России порядка 20 тысяч наемников из Польши. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show.

"Там уже 20 тысяч военнослужащих из Польши, сражающихся за Украину", – сказал он.

Макгрегор также сообщил, что порядка 2 500 поляков были убиты в конфликте и подчеркнул, что они умерли не на своей родине, а на Украине.

Ранее полковник заявил, что Вооруженные силы Украины развалятся без привлечения военных НАТО, которые будут комплектовать подразделения. По словам Макгрегора, Украина испытывает сильную нехватку военнослужащих, из-за чего стране приходится привлекать к участию в конфликте "мальчишек, стариков и женщин".

До этого Макгрегор оценил слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении запасов оружия НАТО из-за противостояния на Украине. По его мнению, у Украины заканчиваются боеприпасы, а Столтенберг своими словами подтвердил, что союзники Киева не смогут помочь стране восполнить необходимые запасы.

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