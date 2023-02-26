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Вооруженные силы Украины развалятся без привлечения военных НАТО, которые будут комплектовать подразделения. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в программе ведущего Fox News Такера Карлсона.

Американский полковник считает, что ВСУ развалятся без дополнительного укомплектования подразделений военными НАТО. Макгрегор заявляет, что Украина испытывает сильную нехватку военнослужащих, из-за чего вынуждена "калечить мальчишек, стариков и женщин в рядах своей армии".

Россия же, по мнению полковника, нарастила самый крупный и мощный военный потенциал за последние тридцать лет.

Ранее Макгрегор заявил, что весь мир, за исключением Вашингтона и его европейских союзников, готов сотрудничать с Россией. Он подчеркнул, что слова американских чиновников о том, что Россия является мировым изгоем, не соответствуют действительности.

До этого экс-советник главы Пентагона заявил об отчаянном положении ВСУ из-за того, что у Украины заканчиваются боеприпасы. Он подчеркнул, что слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об истощении запасов оружия подтверждают, что союзники Киева не смогут восполнить необходимые запасы.

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