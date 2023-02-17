Экс-советник Пентагона заявил, что весь мир готов сотрудничать с Россией

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Весь мир готов сотрудничать с Россией, кроме Вашингтона и его европейских союзников. С таким заявлением выступил бывший советник главы Пентагона, полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью, опубликованном на YouTube-канале Judge Napolitano – Judging Freedom.

Макгрегор заявил, что слова американских чиновников о том, что Россия является мировым изгоем, не соответствуют действительности.

Так, по его словам, санкционное давление на РФ привело, в первую очередь, к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в США и Европе. Основная цель Вашингтона и его союзников, по мнению Макгрегора, заключается в том, чтобы ухудшить жизнь миллионов людей.

Ранее экс-советник Пентагона заявил, что Соединенные Штаты решили сражаться с Москвой для уничтожения России, тем самым выбрав чрезвычайно опасный путь борьбы и конфронтации с РФ.

Он отметил, что за подобными планами Вашингтона стоят большие деньги, поскольку в России огромное количество ресурсов на триллионы долларов, в том числе нефть, газ, сельское хозяйство, минералы и прочее.

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американская сторона и ее партнеры по "Большой семерке" в районе 24 февраля хотят ввести новый масштабный пакет антироссийских санкций.

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