Москва не видит готовности со стороны США к какому-либо диалогу – МИД РФ

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Россия не видит никакой готовности со стороны Соединенных Штатов к какому-либо диалогу. Об этом в эфире Первого канала заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он также подчеркнул, что в данный момент на Украине идет безудержная эскалация со стороны Вашингтона и других столиц. При этом, как отметил Рябков, со стороны России нет неконтролируемой эскалации – РФ действует выверенно, не теряя самообладания.

Замглавы МИД добавил, что Россия не собирается и никогда не будет прогибаться под нажимом Соединенных Штатов. По его словам, американские элиты, придя к выводу, что перед ними стоит некий исторический шанс, решили поставить заслон возрастанию роли РФ на международной арене как самостоятельного фактора. Рябков подчеркнул, что это скорее является их исторической ошибкой.

Ранее Сергей Рябков поделился, что расследование журналиста Сеймура Херша о причастности США к подрыву газопроводов "Северный поток" обернется для Вашингтона последствиями, и российская сторона в этом не сомневается.

До этого замглавы МИД РФ заявил, что России от Запада ничего не нужно, а Североатлантический альянс зомбирует соседние с РФ страны русофобскими страшилками.

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