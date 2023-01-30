Рябков заявил, что НАТО "зомбирует" соседние страны русофобскими страшилками

Фото: МИД РФ/ТАСС

России от Запада ничего не нужно, а Североатлантический альянс "зомбирует" соседние с РФ страны русофобскими страшилками. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

"Нам от Запада ничего не нужно. Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны", – сказал Рябков.

Дипломат заявил, что Москва неоднократно предупреждала о негативных последствиях подобных решений. По его словам, Россия многократно давала понять, "и по-хорошему, и в более жесткой форме", что у расширения НАТО будут последствия.

По словам Рябкова, Россия не поступится своими законными интересами в области безопасности. Кроме того, Москва никогда не даст в обиду русских людей.

Он заявил, что в США предупреждения России не воспринимали всерьез и не слышали, и лишь занимались "науськиванием Киева против России".

До этого дипломат высказал мнение, что в США отрицают очевидное, заявляя, что поставки Украине танков не являются эскалацией. По словам Рябкова, подобные заявления напоминают цитаты из работ Джорджа Оруэлла.

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