США отрицают очевидное, если не считают поставки танков Киеву эскалацией – Рябков

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США отрицают очевидное, заявляя, что поставки Украине танков не являются эскалацией. Подобные заявления напоминают цитаты из работ Джорджа Оруэлла, заявил в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"В последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей, и натовских: "Мир – это война", – буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе", – сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон пошел на поставки Киеву тяжелой бронетехники, чтобы "подровнять общенатовскую шеренгу. При этом, Рябков уверен, что незападный мир сегодня серьезно обеспокоен тем, куда своими действиями его ведут США и Европа.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. На передачу военной техники потребуется время, при этом Штаты уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных к ее использованию.

В этот же день правительство Германии подтвердило, что предоставит Киеву танки Leopard и даст другим государствам разрешение на их реэкспорт. На первом этапе Украине планируется передать роту в составе 14 танков Leopard 2A6 из запасов бундесвера.



Появилось видео с поездами, везущими танки Leopard на Украину

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