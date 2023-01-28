СМИ узнали о планах США сменить стратегию по вооружению Украины

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Специалисты аналитического центра при американском правительстве спрогнозировали риск возникновения "патовой ситуации" в украинском конфликте в 2023 году и решили, что поставки танков стране являются наименее важной частью программы США в поддержке Киева. Об этом сообщает The New York Times.

Аналитики ознакомились со снимками строительства РФ оборонительных траншей. На фоне этого они пришли к выводу, что в дальнейшем Украине будет важно поставить бронированные машины и артиллерию. Вооружения и технику США планируют передать Киеву вместе с танками Leopard 2 дополнительными бригадами.

Эксперты также сообщили, что изначально США остерегались поставлять Украине вооружения и технику, для использования и управления которой потребуется обучение ВСУ, из-за провального опыта с военными Ирана и Афганистана.

Ранее специалисты центра США RAND Сorporation предложили властям Америки сделать 4 шага для урегулирования украинского конфликта. Аналитики посчитали, что Киев мог бы согласиться на переговоры с РФ. Однако для этого США потребуется объяснить Украине, что переговоры должны быть организованы в благодарность за поставки вооружений.



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