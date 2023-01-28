Конгрессмены потребовали у Байдена объяснить поставки танков Abrams на Украину – СМИ

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Четверо конгрессменов-республиканцев написали обращение к министру обороны США Ллойду Остину и президенту страны Джозефу Байдену с критикой поддержки Украины. Об этом сообщает издание Daily Caller.

"Эскалация этого конфликта продолжает идти за счет американского налогоплательщика", – написали конгрессмены.

Они запросили у Ллойда и Байдена разъяснения по повожу поставок танков M1 Abrams для Украины. Они отметили, что Украина, хоть и представляет стратегический интерес для США, не является союзником по НАТО и Штаты не обязаны защищать ее границы.

Кроме того, политики задались вопросом, как будет проведен аудит переданного Киеву оружия.

"Как ваша администрация планирует отчитываться за потерю и разрушение любых предметов американской оборонной помощи и возмещать потери американским налогоплательщикам?", – высказали возмущение конгрессмены.

Байден ранее объявил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Президент уточнил, что для реализации этой задачи потребуется время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

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