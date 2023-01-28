Рябков встретится с новым послом США на следующей неделе

Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков встретится с новым послом США Линн Трейси в начале следующей недели. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Она (встреча. – Прим. ред.) состоится буквально в начале недели. Предполагается, что передача копий верительных грамот послом Трейси будет осуществлена мне", – сказал дипломат.

По его словам, церемония передачи верительных грамот уже согласована. Рябков отметил, что это мероприятие нужно послу не только для того, чтобы официально приступить к обязанностям, но и чтобы решить какие-то первоочередные вопросы в начале командировки.

Вашингтон назначил нового посла в РФ в декабре прошлого года. Прежний посол США досрочно сложил полномочия и уехал на родину из-за смерти жены. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джозефом Байденом.

Трейси стала первой женщиной на данном посту. Она владеет русским языком и уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах. 26 января дипломат прибыла в Москву.



Новый посол США в России Линн Трейси прибыла в Москву

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