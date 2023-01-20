Отношения РФ и США находятся в исторически низшей точке – Песков

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Двусторонние отношения РФ и США по итогам двух лет президентства Джо Байдена достигли наинизшей точки в истории, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

Так представитель Кремля прокомментировал преодоление Байденом "экватора" в президентстве, четырехлетний срок которого начался 20 января 2021 года.

"Прошедшие два года были, несмотря на изначальные робкие надежды, связанные с Женевой, очень плохими для двусторонних отношений", – сказал Песков.

Он отметил, что в настоящее время Кремль не видит надежд на их улучшение.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может поддерживать нормальный диалог с США из-за антироссийского курса администрации Байдена. Министр отметил, что Вашингтон придает конфронтационному антироссийскому курсу все более острый и всеобъемлющий характер.

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