Лавров заявил о заморозке российско–американских отношений по вине Вашингтона

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Россия не может поддерживать нормальное общение с США из-за антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС.

"Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается", – сказал он.

Лавров считает, что Вашингтон придает конфронтационному антироссийскому курсу все более острый и всеобъемлющий характер. Министр назвал российско-американские отношения практически замороженными, подчеркнув в этом вину Вашингтона.

Он уточнил, что Москва при выстраивании диалога исходит из принципа взаимности. По словам министра, Россия действует по принципу "око за око", но не всегда симметрично.

Ранее Лавров рассказал об угрозах США физически устранить президента России. Он предложил "неназванным официальным лицам" из Пентагона, угрожающим нанести "обезглавливающий удар" по Кремлю, очень хорошо подумать о возможных последствиях.

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