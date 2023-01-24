Посол РФ в США Антонов провел встречу с новым американским послом в Москве Трейси

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Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу с новой главой американской дипмиссии в Москве Линн Трейси. Об этом сообщает РИА Новости.

"В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси", – указано в сообщении.

Детали встречи в российском посольстве не раскрывали.

США выбрали нового посла в РФ в декабре прошлого года. Трейси стала первой женщиной на данном посту. До этого она уже работала в Москве в качестве заместителя главы дипломатической миссии в 2014–2017 годах.

Прежний посол США в России досрочно уехал на родину из-за болезни и смерти жены. Кандидатура Трейси была предложена президентом США Джозефом Байденом.

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