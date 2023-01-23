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Латвия попросила российского посла покинуть страну до 24 февраля. Соответствующее заявление сделало министерство иностранных дел республики.

"Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля", – отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил, что Рига в связи с этим требует от Москвы принять соответствующие меры.

В понедельник, 23 января, посол Эстонии в России Маргус Лайдре был вызван в МИД РФ, где ему заявили решительный протест из-за действий эстонских властей, в частности по сокращению численности российского посольства в Таллине. В ведомстве указали на русофобию и враждебность руководства Эстонии по отношению к РФ.

В связи с недружественными действиями посол Эстонии должен будет покинуть Россию до 7 февраля.

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