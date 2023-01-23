В Совфеде допустили понижение уровня дипотношений со странами Балтии

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В России допустили понижение уровня дипломатических отношений со странами Балтии. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на слова зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова.

"Не исключаю, что следующими будут и другие страны Балтики. Я имею в виду Литву и Латвию, которые также ведут себя откровенно недружественно в отношении России", – сказал сенатор Совфеда.

Джабаров пояснил, что у России с Эстонией не осталось никаких отношений, поэтому РФ делает правильно, понижая уровень дипломатии. Эстония относится к числу недружественных стран, подчеркнул сенатор. Однако он отметил, что полный разрыв дипломатических отношений с государствами Балтии маловероятен.

По словам сенатора, у России остались дипломатические отношения на уровне поверенных, но они работают только для выполнения самых основных функций. Джабаров считает, что Эстония должна задуматься, чем может обернуться отсутствие послов и как теперь вести себя с такой большой страной, как Россия.

Ранее сообщалось, что Латвия намерена понизить уровень дипломатических отношений с Россией в знак солидарности с Эстонией. Глава МИД страны Эдгар Ринкевич заявил, что Рига в связи с этим требует от Москвы принять соответствующие меры.



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