Аналитик оценил решение РФ понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией

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В вопросе дипломатических отношений России и Эстонии линию ухудшения и заморозки связей ведет Таллин. Об этом в беседе с RT заявил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Аналитик напомнил, что до 1 февраля 2023 года Эстония намерена выслать часть российских дипломатов из страны. Число дипломатов будет снижено до 8, а прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников – до 15 человек.

"У нас это вызывает сожаление, обеспокоенность", – прокомментировал Оленченко, объяснив, что снижение уровня дипломатических отношений обусловлено подобным шагом со стороны Эстонии.

Посла Эстонии в РФ Маргуса Лайдре попросили покинуть Россию до 7 февраля в связи с действиями таллинского правительства. Эстонского посла в РФ планируют заменить на временно поверенного в делах, в чем и заключается снижение уровня дипломатических отношений между странами.

В ответ на это МИД Эстонии попросил российского посла в Таллине покинуть страну одновременно с дипломатом государства в РФ.

Подобное в Эстонии объяснили отношениями с РФ на принципе паритета. Там также указали на необходимость одинакового числа дипломатов в странах.

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