Посол РФ назвал враждебным решение Эстонии сократить число сотрудников дипмиссии

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Решение эстонских властей о сокращении численности сотрудников российского посольства в Таллине является откровенно враждебным шагом, нацеленным на разрушение дипломатического процесса между странами, заявил посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.

"Это очевидно враждебное решение, которое направлено на подрыв наших отношений", – сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

По мнению Липаева, целью данного действия является создание максимальных трудностей для работы российской дипмиссии. При этом он отметил, что объем задач, выполняемых эстонским посольством в Москве и российским посольством в Таллине, несопоставим.

"Пока еще мы персонально не определились, здесь очень много факторов, в том числе гуманитарного характера", – отметил Липаев, говоря о возможных ответных мерах.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу в обращении к Липаеву сообщил о намерении сократить число дипломатов РФ в стране. По его словам, подобная инициатива позволит уравнять число должностей в российском и эстонском диппредставительствах.

Число дипломатов планируют сократить с 21 до 8, а количество прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников – с 23 до 15.

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