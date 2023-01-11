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Эстония сократит число российских дипломатов в республике к 1 февраля 2023 года. С этим заявлением МИД Эстонии обратилось к послу РФ Владимиру Липаеву. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Решение принято с целью добиться паритета или эквивалентности в численности должностей в посольстве, а это означает, что количество размещенных должностей в российских и эстонских представительствах, действующих в столицах, будет уравнено", – отметил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

По его словам, необходимо сократить численность дипломатов до 8, а прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников – до 15 человек. На данный момент в посольстве работают 21 дипломат и 23 прикомандированных.

Министр заявил, что сотрудники посольства России в условиях военной операции не занимаются продвижением отношений между Эстонией и Россией, поэтому количество дипломатов и прикомандированных неоправданно.

"Эстония считает принцип эквивалентности очень важным в отношениях с Россией", – сказал Рейнсалу.

По словам министра, после начала спецоперации РФ на Украине Эстония свела к абсолютному минимуму отношения с Россией. Так, весной республика закрыла российские консульские представительства в Нарве и Тарту, а также выслала трех дипломатов. По мнению Рейнсалу, эти сотрудники подрывали безопасность страны, оправдывая действия на Украине.

"Сейчас мы устанавливаем верхний предел количества российских дипломатов, работающих в Эстонии, чтобы добиться паритета. Однако сегодняшний шаг коррелирует с общей низкой точкой в наших двусторонних отношениях", – добавил глава эстонского МИД.

Ранее сообщалось, что российская сторона направила больше своих дипломатов в США, нежели американцы в РФ. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил о необходимости урегулировать принцип взаимности. Прайс отметил, что американская сторона хочет увидеть прогресс в деятельности дипмиссий.

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