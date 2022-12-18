Посол РФ в Сербии покинул съезд сербской партии после выступления экс-премьера Греции

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко покинул съезд Социалистической партии Сербии из-за видеосообщения греческого оппозиционера Алексис Ципрас, экс-премьера Греции, клеветавшего на Россию. Об этом сообщает ТАСС.

"Я был вынужден в самом начале покинуть съезд Социалистической партии Сербии из-за видеосообщения греческого оппозиционера Ципраса, которое показали участникам. Грек начал с абсолютно необоснованных, лживых обвинений в адрес России, начал клеветать на мою Родину", – заявил посол.

Посол выразил сожаление из-за того, что не смог присутствовать во время речи президента Сербии Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что посольство РФ в Сербии выясняло обстоятельства задержания в стране российского журналиста. Его задержали в городе Рашка вблизи административной линии с Косовом и Метохией.

До этого Боцан-Харченко назвал близкой к военному конфликту ситуацию в Косово. Он заявил, что урегулировать ситуацию в регионе мирным путем пытается президент Сербии Вучич, в то время как Приштина и Вашингтон делают ставку на насильственное решение кризиса.

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