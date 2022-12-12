Политолог прокомментировал разгорающийся в Косове конфликт

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Когда Евросоюз и НАТО поняли, что им не получится победить Россию на Украине, они решили заняться Косово. Об этом заявил политолог Юрий Светов в беседе с радио КП.

Он пояснил, что Сербии предлагали соглашаться со всеми требованиями Косово в обмен на принятие страны в Евросоюз. По его словам, Белград пытался как-то выбрать из ситуации.

"Но в связи с заявлением Ангелы Меркель о том, для чего были нужны минские соглашения, сербы тоже должны понять, что те соглашения, на которые они уповают, они должны выполнять, другая сторона не будет этого делать. Они действительно приперты к стенке: либо они должны быть готовы использовать свои вооруженные силы в этом конфликте, либо выполнить то, что требует Косово, признать его независимость", – пояснил политолог.

Светов отметил, что вторую по величине американскую военную базу создали в Косово не для того, чтобы США согласились потом с тем, что регион вернется в состав Сербии. По его мнению, Белград не будет эти вопросы решать и церемониться.

Политолог добавил, что президенту Сербии Александру Вучичу можно лишь посочувствовать, так как ему придется принимать непопулярные решения.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию вокруг Косово близкой к военному конфликту. По его словам, происходящее находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния.



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