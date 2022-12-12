Посол РФ в Сербии назвал опасной ситуацию вокруг Косова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Текущая ситуация вокруг непризнанной Республики Косово близка к тому, чтобы перейти в вооруженное столкновение. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Ситуация резко обостряется. <...> Я бы сказал, что она находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния", – сказал он.

По его словам, урегулировать ситуацию мирным путем в настоящее время пытается президент Сербии Александр Вучич, однако сделать это у него вряд ли получится, поскольку Приштина при поддержке Запада делает ставку на насильственное решение кризиса.

Ситуация обострилась после того, как летом этого года власти Косова потребовали от местных жителей сменить сербские регистрационные знаки автомобилей на косовские. В связи с этим 5 ноября сербы вышли из всех институтов власти непризнанного государства.

10 декабря на севере Косова после вторжения силовиков непризнанного государства началось сооружение баррикад, там звучали сирены. Кроме того, в районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.



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