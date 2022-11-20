Вучич анонсировал переговоры Белграда и Приштины 21 ноября

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Переговоры лидеров Сербии и непризнанной Республики Косово пройдут 21 ноября в Брюсселе по приглашению Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью президента Сербии Александра Вучича телеканалу "ТВ Прва".

"Сейчас нам известно, что завтра в восемь утра мы должны приступить к переговорам", – сказал сербский лидер.

Как отмечает российское информагентство, ситуация начала нагнетаться после того, после требования власте Косово сменить сербские регистрационные знаки автомобилей на косовские. После этого, 5 ноября, сербы вышли из всех институтов власти непризнанного государства.

По словам главы европейской дипломатии Жозепа Борелля, ситуацию необходимо урегулировать до 29 ноября, в противном случае может разразиться серьезный кризис.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.

В середине сентября Вучич, комментируя увеличения количества спецназа приштинской полиции на севере Косова и Метохии, заявил, что страны находятся на грани силовых столкновений.



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