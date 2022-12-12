В Сербии назвали абсурдом заявление главы МИД ФРГ Бербок по Косово

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Позиция Германии по ситуации на севере Косово является абсурдным, заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

Она подчеркнула, что если бы премьер-министр непризнанного Косово Альбин Курти уважал соглашения и не нарушал их в одностороннем порядке, то никакой напряженности бы не возникло.

Брнабич также обратилась к министерству иностранных дел Германии с вопросом о том, на основании каких критериев с точки зрения международного права решается, каким резолюциям Совбеза ООН нужно следовать, а какие можно игнорировать.

По словам премьера Сербии, тот факт, что МИД Германии прямо заявляет о том, что резолюцию 1244 СБ ООН можно игнорировать, является удивительным. Она напомнила, что в этом документе оговаривается право Сербии просить о возвращении определенного количества своих сил безопасности в Косово.

"Например, в случае с Ливией необходимо соблюдать резолюцию 2571 СБ ООН, а в случае с Сербией резолюцию 1244 СБ ООН нужно игнорировать? Ошеломляющий уровень абсурда", – написала Брнабич в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что риторика Сербии якобы повышает напряженность вокруг Косово, а предложение об отправке сербских сил в непризнанную республику является "абсолютно неприемлемым".

До этого президент Сербии Александр Вучич провел заседание Совета нацбезопасности, по итогам которого обвинил Соединенное Штаты и власти Приштины в несоблюдении достигнутых по Косово соглашений.

Политик указал, что проведением такой политики непризнанная республика хочет покончить с "сербской проблемой" в Косово и Метохии.



Президент Сербии провел экстренное заседание Совета национальной безопасности

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