Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово

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США и власти в Приштине не соблюдают достигнутых соглашений по Косово. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности, передает ТАСС.

Он спросил, какой акт соблюдают Приштина и США. Вучич добавил, что они не придерживаются ни устава ООН, ни резолюции 1244 Совбеза ООН, ни Брюссельского или Вашингтонского соглашения.

"Только "нам можно все, что и сколько захотим", – сказал Вучич.

По его мнению, такой политикой Приштина хочет покончить с "сербской проблемой" в Косове и Метохии.

"Они (косовская полиция) и сегодня вторглись, как и вчера, и позавчера со специальными подразделениями, но международное сообщество притворяется, что их и не видели, как тех (сотрудников спецназа косовской полиции. – Прим. ред.) на "Газиводе", – отметил президент Сербии.

Он сравнил происходящее с попыткой решения "сербской проблемы" на севере Косова и Метохии. По мнению Вучича, в этом участвуют не только премьер Косова Альбин Курти или власти Приштины, но и "добрая часть международного сообщества".

Вучич рассказал, что члены совета обсудили порядок действий на заседании. Он указал на важность призывать к сохранению мира как албанцев, так и сербов.

Ранее Вучич заявил, что Приштина подаст заявку на вступление в Евросоюз 15 ноября. Он указал, что это нарушает нормы ЕС и достигнутые ранее соглашения. Он пообещал направить письмо лидерам пяти стран ЕС, которые не признают независимость Косово – Греции, Испании, Кипру, Словакии и Румынии.



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