Вучич назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту президента Сербии

Фото: kremlin.ru

Президент Сербии Александр Вучич назвал 11 декабря 2022 года самым тяжелым днем на посту главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Он также указал, что ему предстоит самая тяжелая ночь. Вучич также указал на другую атмосферу в резиденции президента Сербии.

"Контингент НАТО KFOR по решению ООН является силой, которая должна гарантировать безопасность для косовских сербов. Произойдет ли это так? Мы надеемся, что да", – уточнил президент Сербии.

По его словам, в противном случае властям "все станет ясно". Он также отметил, что находится в постоянном контакте с представителями Евросоюза.

Ранее Вучич провел заседание Совета национальной безопасности. По итогам совещания он обвинил США и власти в Приштины в несоблюдении достигнутых соглашений по Косово. По его мнению, такой политикой Приштина хочет покончить с "сербской проблемой" в Косове и Метохии. Он также призвал албанцев и сербов к сохранению мира.



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