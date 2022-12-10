На севере Косова сооружают баррикады и звучат сирены. Там проходят стихийные протесты сербского населения. Не работают интернет и мобильная связь. Протесты начались после того, как в четверг вечером около 350 силовиков непризнанного Косова вторглись на север края. По Брюссельским соглашениям косовская полиция не имеет на это права без согласия местных градоначальников. По утверждению СМИ, премьер непризнанного Косова таким способом перешел к финальной стадии оккупации. В ответ Белград заявил, что рассмотрит возвращение на эту территорию сил безопасности Сербии.

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