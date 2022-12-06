Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

Фото: AP Photo/Luca Bruno

Сборная Марокко на катарском стадионе "Эдьюкейшн сити" обыграла команду Испании в матче чемпионата мира по футболу.

Встреча завершилась со счетом 0:0. Однако в серии пенальти марокканцы одержали победу (3:0).

Тем самым они впервые в истории вышли в четвертьфинал ЧМ, где сыграют с победителем матча между Португалией и Швейцарией. Их встреча состоится 6 декабря в 22:00 по московскому времени.

Ранее сборная Бразилии победила команду из Южной Кореи. Встреча состоялась на стадионе "974" в Дохе и завершилась со счетом 4:1 в пользу южноамериканской команды.

До этого команда Хорватии одержала победу над японцами в матче 1/8 финала на чемпионате мира со счетом 3:1. Игра прошла на стадионе "Эль-Джануб".



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