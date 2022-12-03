Маск поддержал идею вживить чип Neuralink в мозг своего ребенка – СМИ

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Американский миллиардер Илон Маск заявил, что не имеет ничего против в реализации идеи по вживлению чипа компании Neuralink в мозг одного из своих детей. Об этом сообщает Business Insider.

"Мы находимся в той точке, когда, на мой взгляд, это не будет опасно", – уточнил он.

Чипы Neuralink намерены использовать для помощи людям с параличом. По словам Маска, он бы не стал возражать против использования чипа в случае, если бы его ребенок был болен.

Отмечается, что чип способен отслеживать активность человеческого мозга и стимулировать его слабыми электрическими разрядами. Чип планируют встраивать в мозг с помощью робота.

Ранее сообщалось, что американский предприниматель отменил решение о дополнительных выходных для сотрудников Twitter. Специалистам компании было предоставлено право на дополнительный отдых в период пандемии. В СМИ назвали подобную практику нетерпимостью Маска к корпоративной культуре компании.

До этого Маск заявил о намерении руководить компанией единолично. По его словам, роспуск совета директоров носит временный характер. Он не уточнил, как долго сохранится такое положение дел.



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