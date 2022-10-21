Маск оценил шутку Медведева про Трасс

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Американский предприниматель Илон Маск оценил в Twitter шутку заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева об отставке премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.

"Весьма хороший троллинг, если честно. Кстати, как дела в Бахмуте?", – написал Маск.

Ранее Медведев иронично попрощался с Трасс. Политик оставил короткое сообщение в Twitter, которым уже давно не пользовался из-за антироссийской позиции соцсети. В своем сообщении он поздравил с победой салат-латук.

"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", – написал Медведев.

20 октября Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.



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