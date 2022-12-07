Сборная Португалии победила Швейцарию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2022

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Сборная Португалии обыграла команду из Швейцарии в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 6:1 в пользу португальцев.

В команде победителей отличился 21-летний Гонсалу Рамуш, который забил три мяча на 17-й, 51-й и 67-й минутах матча. На 33-й минуте игры мяч в ворота швейцарцев забросил Пепе, на 55-й минуте – Рафаэл Геррейру. В дополнительное время гол забил португалец Рафаэл Леан.

В проигравшей команде один гол в дополнительное время забил защитник сборной Швейцарии Мануэль Аканджи.

Таким образом, сборная Португалии вышла в 1/4 финала ЧМ-2022. 10 декабря команда сыграет с футболистами из Марокко, которые ранее одержали победу над Испанией.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира. До этого футболист выходил в каждом матче в стартовом составе.

Как сообщали СМИ, причиной такого решения могла стать ситуация, произошедшая на матче между Португалией и Южной Кореей. По данным журналистов, в процессе ухода с поля Роналду использовал в адрес тренера оскорбительные выражения.

Однако позднее главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш опроверг эти сообщения, объяснив, что такое решение было принято заранее в связи с тактикой команды.



Сборная Марокко обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала ЧМ по футболу

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