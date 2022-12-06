Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч со Швейцарией

Фото: AP Photo/Ariel Schalit

Главный тренер португальской сборной Фернанду Сантуш объяснил решение не включать футболиста Криштиану Роналду в стартовый состав на матч с командой Швейцарии.

По словам тренера, его решение не имеет ничего общего с ситуацией, произошедшей на матче между Португалией и Южной Кореей.

"Мы думали об этом за несколько дней до сегодняшней игры, команды были давно готовы к этому. Тактическое решение, ничего больше", – цитирует Сантуша Record.

Ранее португальские СМИ сообщали, что причиной подобного решения могло стать поведение Роналду на матче с Южной Кореей. Тогда футболист позволил себе оскорбительные высказывания в адрес главного тренера. Роналду впервые не вошел в стартовый состав Португалии на ЧМ впервые с 2008 года.

В матче с Южной Кореей Португалия проиграла со счетом 1:2. В составе победителей голы забили Ким Ен Гвон и Хван Хи Чхан, у португальской команды – Рикарду Орта.



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