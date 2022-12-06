Роналду не вошел в стартовый состав Португалии на ЧМ впервые с 2008 года

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Футболист Криштиану Роналду не вошел в стартовый состав сборной Португалии на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре против команды Швейцарии. Об этом сообщается на странице сборной в Twitter.

Игра состоится 6 декабря в 22:00 по московскому времени на стадионе "Лусаил Айконик".

Ранее Роналду выходил в каждом матче в стартовом составе, но тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш находил ему замену во втором тайме. По данным португальских СМИ, Роналду использовал в адрес тренера оскорбительные выражения в процессе ухода с поля в матче третьего тура группового этапа против команды Южной Кореи.

Тогда Южная Корея обыграла Португалию со счетом 2:1. В составе победителей голы забили Ким Ен Гвон и Хван Хи Чхан, у португальской команды – Рикарду Орта.

6 декабря сборная Марокко обыграла команду Испании в матче чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 0:0, но после серии пенальти марокканцам удалось выиграть у соперников с результатом 3:0.



Две заключительные игры 1/8 ЧМ по футболу состоятся 6 декабря

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