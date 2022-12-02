Сборная Южной Кореи обыграла Португалию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Фото: ТАСС/Ariel Schalit/АР

Игроки команды Южной Кореи обыграли португальцев в игре третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре и попали в плей-офф.

Матч группы H состоялся на арене "Эдьюкейшн Сити" и закончился со счетом 2:1. В составе победителей голы оформили Ким Ен Гвон и Хван Хи Чхан, у португальской команды – Рикарду Орта.

Уточняется, что соперники сборных Португалии и Южной Кореи по 1/8 финала будут определены позднее в пятницу, 2 декабря, по итогам игр группы G.

Первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ по футболу, стала Франция. Французы одержали победу над датчанами в матче второго тура группового этапа. Выиграть у футболистов из Швейцарии и также выйти в плей-офф чемпионата смогли и бразильцы. В матче удалось отличиться Каземиро.



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