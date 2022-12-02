Сборная Японии обыграла Испанию на ЧМ по футболу в Катаре

Фото: AP Photo/Aijaz Rahi

Футболисты сборной Японии обыграли Испанию в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира, который проходит в Катре. Встреча состоялась на стадионе "Халифа" и завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей голы на 48-й и 51-й минуте забили Рицу Доан и Ао Танака. В испанской сборной отличился Альваро Мората, он забросил мяч на 11-й минуте матча.

Таким образом, японские футболисты набрали 6 очков и заняли первое место в турнирной таблице. У испанцев 4 очка. Обе сборные вышли в плей-офф турнира.

В 1/8 финала чемпионата мира сборная Японии сыграет с хорватами. Встреча состоится 5 декабря. На следующий день испанцы сыграют со сборной Марокко.

Ранее сообщалось, что сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Встреча прошла на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счетом 4:2. В команде победителей голами отличились Серж Гнабри, Кай Хаверц и Никлас Фюллькруг.

До этого в третьем туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре сборная Аргентины обыграла Польшу. Встреча прошла на стадионе "974" и завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.



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