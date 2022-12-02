Сборная Германии по футболу второй раз подряд не смогла выйти в плей-офф чемпионата мира

Фото: AP Photo/Martin Meissner

Сборная Германии одержала победу над командой Коста-Рики в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Однако игрокам немецкой команды не удалось выйти в плей-офф турнира.

Встреча прошла на стадионе "Эль-Байт" и завершилась со счетом 4:2. В команде победителей на 10й-минуте мяч забил Серж Гнабри, на 73-й и 85-й – Кай Хаверц, в дополнительное время еще один мяч забросил Никлас Фюллькруг.

В команде костариканцев на 58-й минуте отличился Ельцин Техеда. Это был его первый гол за национальную команду в карьере. На 70-й минуте мяч в ворота противника забросил Хуан Варгас.

Немецкая команда в трех матчах ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место в таблице группы. Сборная Коста-Рики набрала 3 очка, заняв четвертое место, и также завершила борьбу на турнире. Победу в группе одержала сборная Японии, заработав 6 очков.

Сборная Германии по футболу второй раз подряд вылетела с мирового первенства после группового этапа.

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины обыграла Польшу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча прошла на стадионе "974" и завершилась со счетом 2:0 в пользу латиноамериканской команды.



Видео с реакциями мексиканцев на результат своей команды на ЧМ по футболу появились в Сети

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