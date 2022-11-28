Сборная Бразилии вышла в плей-офф ЧМ по футболу

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Бразильцы одержали победу над футболистами из Швейцарии в игре второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре и вышли в плей-офф.

Встреча группы G, прошедшая в Дохе, закончилась со счетом 1:0 в пользу бразильских атлетов. В матче удалось отличиться Каземиро.

В следующий раз, 2 декабря, Бразилия сразится с Камеруном, а Швейцария в тот же день встретится с командой Сербии.

Первой командой, вышедшей в плей-офф ЧМ по футболу, стала Франция. Французы одержали победу над датчанами в матче второго тура группового этапа.

Игра состоялась на арене "Стадион-974" в Дохе и закончилась со счетом 2:1. У Франции дубль оформил Килиан Мбаппе. У команды Дании отличился Андреас Кристенсен.



Сборная Франции досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу

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