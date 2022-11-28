Сербия сыграла вничью с Камеруном на ЧМ-2022, упустив преимущество в два мяча

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Сборная Сербии по футболу сыграла вничью с командой Камеруна в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча группы G завершилась со счетом 3:3. Футболисты играли на стадионе "Эль-Джануб".

Сборная Сербии первая в истории чемпионатов мира забила сразу два мяча в компенсированное время первого тайма. Среди футболистов сборной забитыми мячами отличились Страхиня Павлович (45+1), Сергей Милинкович-Савич (45+3) и Александар Митрович (53).

В африканской команде голы забили Жан-Шарль Кастеллетто (29), Венсан Абубакар (63) и Эрик Шупо-Мотинг (66). В матче сыграл полузащитник Гаэль Ондуа, у которого есть российское гражданство. Его выпустили на поле на 67-й минуте.

Обе сборные набрали по одному очку и замкнули турнирную таблицу группы. В один день с ними сыграют другие команды группы – сборные Бразилии и Швейцарии. У каждой в активе по три очка. В третьем туре, который состоится 2 декабря, Сербия сыграет со Швейцарией, а Бразилия – с Камеруном.

Ранее сообщалось, что ни один футболист не получил красную карточку в матчах первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Это произошло впервые за 36 лет.

В предыдущий раз такой необычный статистический показатель был зафиксирован в 1986 году, на мировом первенстве в Мексике. Там первый тур состоял из 12 матчей против 16 в нынешнем году.

Второй тур группового этапа стартовал 25 ноября. Чемпионат мира в Катаре стартовал с матча Катара и Эквадора 20 ноября. Сборная России в турнире не принимает участия.

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