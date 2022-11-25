Стартовый тур ЧМ впервые за 36 лет завершился без удалений

Фото: АР/Manu Fernandez

Ни один футболист не получил красную карточку в матчах первого тура группового этапа на чемпионате мира в Катаре. Это произошло впервые за 36 лет.

В предыдущий раз такой необычный статистический показатель был зафиксирован в 1986 году, на мировом первенстве в Мексике. Там первый тур состоял из 12 матчей против 16 в нынешнем году.

С момента старта чемпионата мира в Катаре судьи показали игрокам 53 желтые карточки. Наибольшее их число – 6 – получила сборная Саудовской Аравии.

Второй тур группового этапа стартовал в пятницу, 25 ноября. Со счетом 2:0 завершилась встреча Ирана и Уэльса, причем оба мяча были забиты в компенсированное ко второму тайму время.

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